Schifani, consenso in aumento mi gratifica e mi sprona

"Il trend consolidato di crescita di consenso negli ultimi due anni, anche se si tratta di un sondaggio, mi lusinga e mi spinge a fare sempre di più. Il risultato conferma che i siciliani si fidano del presidente della Regione e gli riconoscono l'impegno quotidiano nella gestione della cosa pubblica". Così il Governatore della Sicilia Renato Schifani commenta all'ANSA l'indagine del Sole24Ore che lo vede tra i presidenti di Regione che hanno aumentato di più il proprio consenso nell'ultimo anno, con un balzo in avanti di 6 punti: dal 51% del 2023 all'attuale 57%. "Continueremo a lavorare senza risparmiarci - prosegue - per la crescita della Sicilia, pur tra le varie emergenze che l'affliggono e per le quali siamo quotidianamente mobilitati".



