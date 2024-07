Trovati 2 nidi di "caretta caretta" su spiagge Trapanesi

Altri due nidi con uova di tartaruga "caretta caretta" sono stati scoperti sul litorale di Petrosino (Tp). Il primo, una settimana fa, sulla spiaggia di Biscione. Questi altri due, invece, sulla lunga spiaggia tra Sibiliana e Sabugia. Le aree dove sono state deposte le uova sono state delimitate per essere protette. La presenza di uno dei due nuovi nidi è stata già accertata dai funzionari di Wwf - Network Tartarughe, autorizzato dal ministero dell'Ambiente per l'ispezione dei nidi. In questi giorni, verrà ispezionato anche il secondo nido.

"Chiediamo a tutti i residenti e visitatori - è l'appello rivolto dal Comune di Petrosino in una nota - di mostrare il massimo rispetto per le aree, osservando da lontano e evitando di arrecare disturbo".

"Il Wwf Network Tartarughe - dice il sindaco Giacomo Anastasi - ha certificato che il tratto di costa che va da Marsala a Petrosino ha ospitato negli ultimi anni ben 8 nidi di tartaruga.

La costa, ricca di praterie di posidonia, rappresenta un prezioso habitat dove gli esemplari adulti e le piccole tartarughe appena nate possono alimentarsi. La presenza delle tartarughe anche quest'anno deve farci riflettere sull'importanza della posidonia nel nostro mare. Spesso sento parlare di degrado a proposito della posidonia spiaggiata quando magari si rimane indifferenti davanti ai rifiuti prodotti dall'uomo. Impegniamoci tutti affinché la presenza di questi animali nelle nostre spiagge sia occasione concreta per acquisire consapevolezza sui fragili equilibri dell'ambiente che ci ospita e per tutelarlo e proteggerlo".

A fine agosto 2021, 18 tartarughe "caretta caretta" nacquero sul litorale di Biscione e subito dopo raggiunsero il mare grazie all'aiuto (venne realizzato una sorta di "corridoio") di alcuni giovani volontari del Wwf. Sempre sul litorale di Petrosino, il 4 settembre 1996, di tartarughe ne nacquero addirittura 93.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA