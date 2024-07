Successo per 'Superstones: Gioielli dal cuore della Terra'

Chiude a Catania la mostra "Superstones: Gioielli dal cuore della Terra" del designer Giovanni Raspini, le cui opere ispirate ai minerali fuoriusciti dalle viscere della terra, potenti e misteriosi, sono state protagoniste di uno straordinario allestimento a Palazzo Biscari, terza e ultima tappa di un evento itinerante partito da Milano e ospitato anche a Roma. Trenta gioielli unici, per stile, ricchezza e dimensione, hanno catturato lo sguardo dei visitatori. Opere d'arte, posizionate al centro della grande sala dell'antica residenza nobiliare, in fila una dietro l'altra, adagiate su essenziali manichini neri, in una sequenza crescente di luce, bellezza, stupore, che hanno decretato il successo dell'esposizione.

"Veri e propri frammenti narrativi" li ha definiti il designer Giovanni Raspini, in cui il decoro e la struttura del gioiello sono in perfetta sintonia stilistica con le pietre utilizzate. "Presentare Superstones qui a Catania - ha dichiarato il gioielliere toscano - è stato molto emozionante, perché in questa terra si respira la forza del vulcano, che con la sua lava incandescente ha disegnato e modellato il suo territorio. L'elemento del fuoco in qualche modo ha creato una sorprendente connessione tra una città forgiata nella pietra e la nostra artigianalità orafa, espressione di un dialogo continuo tra materia, forma e funzione, ornamento, scultura e fusione a cera persa, che il metodo che caratterizza il nostro lavoro". "Pensavo a Superstones da molto tempo - ha aggiunto Giovanni Raspini - con l'idea originale di sostituire, nelle mie creazioni di pezzi unici, minerali e pietre alle consuete gemme: utilizzare cristalli lucenti, minerali dai colori, dalle dimensioni e forme fantasmagoriche, pietre rare, materiali sconosciuti ai più, ma anche coralli e perle barocche". Tra i gioielli in mostra la 'Collana Tutankhamon', realizzata con il Vetro del deserto, un minerale rarissimo di un colore paglierino che si è formata all'incirca 29 milioni di anni fa e che si trova incastonato anche nelle opere funebri del più celebre dei faraoni, e il 'Bracciale Rane', realizzato con un raro esemplare di Uvarovite proveniente dalla Russia.



