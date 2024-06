Festa non autorizzata sull'isolotto di Isola delle Femmine nel palermitano, denunciati

Una festa non autorizzata è stata organizzata sull'isolotto di Isola delle Femmine, riserva naturale a pochi chilometri da Palermo, e si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e la denuncia dei partecipanti, fra i quali numerosi imprenditori e professionisti.

L'evento 'non autorizzato', come spiegano dalla Lipu, è cominciato quando circa 200 persone hanno deciso di spostarsi da un party in corso in un club sulla costa sull'isolotto, che è di proprietà privata, ma anche riserva protetta e area marina orientata, istituita dalla Regione Siciliana nel 1997 e gestita dalla Lipu dal 1998. Utilizzando alcune barche private hanno raggiunto i 15 ettari di roccia dove spicca una torre parzialmente distrutta

La festa però è stata fermata dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. Sono stati chiamati a supporto gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri, finanzieri e poliziotti per identificare i partecipanti alla festa.

"Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d'assalto l'isolotto riserva naturale. Una cosa davvero molto grave. Anche perché in questo periodo visto che ci sono specie che nidificano nell'isola e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese come si trova scritto sull'isola dove c'è in più punti affisso il regolamento", commenta sconfortato Vincenzo Di Dio, direttore della riserva gestita dalla Lipu.

"Ho fatto un sopralluogo sull'isola. Un vero scempio - aggiunge Di Dio -Tante cicche di sigarette, bottigliette di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Mi dicono che si tratta di imprenditori e professionisti conosciuti. Un vero disastro. La riserva è fruibile, ma attraverso i percorsi e i sentieri. In tanti arrivano sull'isolotto e lasciano questa zona di riserva meglio di come la trovano non certo in questo modo".

L'isolotto preso d'assalto nel palermitano, tra storia e leggende

L'isolotto di Isola delle Femmine, preso d'assalto dai partecipanti ad una festa non autorizzata, visibile dall'autostrada per l'aeroporto, ha da sempre accesso la curiosità sulla sua origine. Il suo nome sembra derivare da "Insula Fimi", isola di Eufemio, dal nome del governatore bizantino della Sicilia.

L'isolamento geografico, che offre protezione dalle aggressioni umane, e la ricchezza di risorse alimentari, costituiscono gli elementi caratterizzanti di quest'isola, che hanno consentito l'insediamento e la rapida espansione numerica di una delle colonie di gabbiano reale mediterraneo più importanti del Mar Tirreno.

Lì è stata istituita la riserva naturale orientata nel 1997 dalla Regione Siciliana ed è gestita dalla Lipu dal 1998. "L'isola è un punto strategico durante le migrazioni: su di essa si fermano infatti, per riprendere le forze prima di ripartire, specie come il cormorano, l'airone cenerino, il Martin pescatore e la garzetta o numerosissimi piccoli passeriformi, alcuni dei quali anche nidificanti, come il codirosso spazzacamino, la cappellaccia e la cutrettola, oltre ai rapaci delle aree circostanti quali la poiana ed il falco pellegrino - affermano alla Lipu - Oltre alle diverse specie di uccelli, sono poi presenti la lucertola campestre, il biacco, il coniglio selvatico, numerose coloratissime farfalle come l'Icaro e la Zigena insieme a diversi coleotteri. La zona di riserva marina comprende alcuni tra i fondali più interessanti che circondano l'isola, la cui principale caratteristica è data proprio dalla varietà di ambienti".

Il luogo ha dato vita a varie leggende. Tra questa quella che vuole che sull'isolotto sorgesse in tempi remoti un carcere femminile. Ma gli archeologi non hanno trovato resti di carceri. Un'altra storia narra che il conte di Capaci s'invaghì di una donna del luogo e la fece imprigionare sull'isolotto di Isola delle femmine perché nessun altro uomo la toccasse. Ma lei non lo ricambiava e in una notte di maestrale, mentre il mare era in tempesta, si gettò tra gli scogli, morendo. Da allora, ogni anniversario della sua morte, si sentono le sue grida provenienti dall'isolotto.

Diverse narratori hanno subito il fascino esercitato dalla torre ormai in gran parte diroccata che sovrasta l'isolotto. Di certo c'è, come affermano gli studiosi del luogo, che l'isolotto, di proprietà degli eredi di Rosolino Pilo, oltre ad essere una riserva integrale e' riconosciuta dall'Unione Europea come Zona speciale di conservazione.

