Migranti: Piantedosi, sbarchi diminuiti del 60% quest'anno

"Sui migranti, credo che i dati parlino chiaro: quest'anno registriamo una flessione del 60% degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2023". Lo dice Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno intervenendo a Tabouk a Taormina.

"Questo che sta per concludersi è il nono mese consecutivo con un calo significativo degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2023. Se a giugno continua in questo modo, la riduzione nei primi sei mesi del 2024 non è solo sull'anno precedente ma anche sul 2022".

Il sito del Viminale riporta che da gennaio 2024 al 21 giugno il numero di migranti sbarcati è stato di 24.477 rispetto ai 58.701 del 2023.

Il ministro ha poi ricordato il patto stretto con l'Albania.

"Quattordici colleghi europei hanno dichiarato di avere interesse verso questo progetto, che si fonda su accordi con paesi terzi sicuri. Il progetto ha un elemento chiave che è quello di vedere se funzione l'effetto deterrenza. I trafficanti di persone sono criminali e tutto quello che possiamo fare per contrastarli va fatto senza nessun ripensamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA