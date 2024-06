Micro telecamera per esame patente a Messina, denunciato

Comunicava attraverso una micro telecamera collegata ad un cellulare dall'aula di esame della Motorizzazione Civile di Messina all'esterno, durante la prova teorica per il conseguimento della patente di guida. Un uomo di 44 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Messina perché accusato di aver falsificato l'esame di teoria necessario al conseguimento della "Carta di qualificazione del conducente" e dovrà rispondere dei reati di falso e truffa ai danni dello Stato.

La telecamera funzionava con un collegamento Wi-Fi e trasmetteva all'esterno le immagini della scheda d'esame visualizzata sul monitor del candidato e, poi, con micro auricolari permetteva all'esaminando di ricevere le istruzioni necessarie per compilare la scheda d'esame. Gli operatori, insospettiti degli strani movimenti del candidato, hanno atteso il termine della prova per effettuare un controllo sullo stesso; durante la perquisizione sono stati trovati gli strumenti elettronici utilizzati ed altro materiale utile alle indagini.





