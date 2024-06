Resta incastrato nell'auto, soccorso dai vigili del fuoco

Un uomo di 75 anni è rimasto incastrato nella sua auto che è uscita fuori strada si è ribaltata sulla statale Palermo-Agrigento, tra Villafrati e Baucina. L'incidente che ha visto impegnati i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalla lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118.

L'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, mentre le squadre del 115 del distaccamento di Villafrati hanno proseguito il lavoro per mettere in sicurezza l'area.



