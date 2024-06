Tartaruga ferita da natante, soccorsa dalla Capitaneria

La guardia costiera di Porticello ha soccorso una tartaruga caretta caretta che era rimasta ferita e nuotava con difficoltà. La segnalazione è arrivata da un diportista che si trovava in mare in zona Kafara, nelle acque di fronte a Santa Flavia.

I militari sono riusciti a recuperare la tartaruga di circa un metro e con un peso di 90 chili che aveva un'evidente rottura del carapace, probabilmente dovuto all'impatto con un natante.

A prendere in carico l'animale il personale del centro di recupero tartarughe marine presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.



