Gli orizzonti colororati di Rita Lo Cascio in mostra a Palermo

Il tema dell'orizzonte come metafora di possibilità, limiti e nuovi inizi, in tutte le sue forme e colori. Sono quegli stessi colori brillanti, luminosi e solari che caratterizzano ormai la pittura dell'artista palermitana Rita Lo Cascio, che giovedì prossimo, inaugura la sua nuova collezione in occasione di "Summer in Caveau 38", al "Caveau 38" di via Messina a Palermo. La pittrice esporrà una collezione unica di quadri astratti che si focalizza sugli orizzonti. La tecnica pittorica di Lo Cascio varia a seconda del soggetto e nell'ultimo periodo è più materica, con l'uso di una tecnica mista. È una pittura testimone di gioia e di serenità e la voluta imperfezione dei soggetti vuole stimolare la riflessione sul senso della bellezza, della sua relatività e di ciò che essa contiene oltre il visibile. L'attenzione è rivolta inesorabilmente alla natura amata nella sua sacra totalità, diventando suo unico modello. Rita Lo Cascio è un'artista palermitana che fin da bambina ha manifestato la passione per le arti, sia musicali - nel 1995 si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Palermo sotto la guida della pianista Donatella Sollima - che grafiche. Comincia a disegnare e a dipingere da autodidatta, ma intorno agli anni 2000 l'incontro con il maestro Vincenzo Vinciguerra, con il quale approfondisce lo studio del colore e della forma, dà una svolta al suo percorso di crescita artistica. Dopo il 2015 l'artista inizia a dedicarsi con più costanza alla pittura, offrendo a sé stessa e a chi fruisce delle sue opere, una finestra di sobria gaiezza. Sue opere si trovano a Torino, Milano, Roma, Manchester e Palermo, dove l'artista vive e lavora.



