A Pachino verso ballottaggio Fronterrè- Gambuzza

Si profila un ballottaggio tra Barbara Fronterrè (sostenuta da Mia, Dc, e le liste civiche Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino) e Giuseppe Gambuzza (sostenuto da Forza Italia e dalle liste civiche Libertà, Rinascita, Pachino sì) per la poltrona di sindaco a Pachino, in provincia di Siracusa. Nessun dato ufficiale ma dalle circa metà di sezioni scrutinate, 24 sezioni per 21mila 45 elettori, Fronterrè avrebbe già ottenuto 3mila voti contro i 2600 di Gambuzza. Seguono Sebastiano Fortunato (sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e le liste civiche Ora Pachino e Innovare per crescere), Emiliano Ricupero (sostenuto dalla lista Pachino con Emiliano) e non ufficialmente da alcune componenti del Pd; infine Giordano Di Raimondo Metallo (lista civica). Il primo cittadino sostituirà il commissario straordinario che si è insediato lo scorso ottobre dopo la sfiducia alla sindaca Carmela Petralito.



