Consegnava dosi a domicilio, pusher arrestato a Catania

Carabinieri del nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato, per spaccio di sostanze stupefacenti, un pusher di 18 anni specializzato nella consegna a domicilio di dosi ai propri clienti, utilizzando il proprio scooter per gli spostamenti. Il giovane nascondeva la droga in un'aiuola dove militari dell'Arma hanno trovato 20 dosi di crack, 23 di cocaina e 36 involucri di marijuana, per il peso complessivo di 3 grammi di crack, 6 grammi di cocaina e 94 grammi di marijuana. Il 18enne è agli arresti domiciliari.





