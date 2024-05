Sicily by car apre anche in Spagna

Sicily by Car, società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato la costituzione avvenuta oggi di Sicily by Car Spain, S.L.

Con sede a Barcellona, Sicily by Car Spain ha un capitale sociale pari a 100mila euro ed è interamente controllata da Sicily by Car Spa.

"L'ingresso di Sicily by Car in Spagna, con la costituzione di una società ad hoc - commenta Tommaso Dragotto, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car -, è un ulteriore passo concreto verso il progetto di internazionalizzazione intrapreso con determinazione e successo che segue la nostra recente entrata nel mercato croato e portoghese. Saremo operativi presso l'aeroporto di Ibiza a partire dal 2025 ma è nostra intenzione continuare ad esplorare nuove opportunità per accrescere la nostra presenza su suolo iberico".



