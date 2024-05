Tenute Cinquanta, tre nuove etichette e un relais a Menfi

Le nuove annate di tre vini, ma anche tre etichette riviste nella grafica. E poi anche un relais. Sullo sfondo c'è Menfi, in primo piano Tenute Cinquanta, l'azienda di Filippo Basile che ha fatto della valorizzazione del territorio il suo punto di forza. Una passione di famiglia per la terra, quella dell'imprenditore cha investito nel vino e in un relais, Torre Bonera. L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per i viaggi enogastronomici, per unire la bellezza delle campagne vista mare del luogo all'enoturismo. Nel corso di una conferenza stampa a Palermo sono state presentate anche le nuove annate di Tenute Cinquanta: Fiurella 2023, un Grillo Sicilia Doc, e due Syrah Sicilia Doc: Ruvetto 2022 e Mogarsa 2021.

L'avventura di Filippo Basile nel mondo del vino parte nel 2021 a Menfi. Imprenditore palermitano di 45 anni alla quinta generazione nel settore della sicurezza e degli immobili, Basile si immerge nell'universo vinicolo per passione. I terreni si trovano in contrada Cinquanta (da qui il nome dell'azienda).

Sono 20 gli ettari vitati a un'altitudine di 190 metri sul livello del mare, in particolare Grillo e Syrah. Sono invece più recenti i vigneti di Chardonnay, Nero d'Avola e Zibibbo. Ogni anno vengono prodotte circa 15mila bottiglie. Non solo vigneti ma anche uliveti: in contrada Cinquanta ci sono oltre 600 piante, soprattutto Biancolilla e Nocellara.

A Menfi sono in fase di ultimazione anche i lavori per la realizzazione di una vineria "Tenute Cinquanta" presso la quale si potranno acquistare e degustare i vini. "Puntiamo molto sul restyling delle etichette e dell'azienda - dice il proprietario, Filippo Basile - perché siamo certi che non basta soltanto fare un buon vino in un territorio particolarmente vocato. Servono anche azioni di marketing moderne ed efficaci. Ci piace ricordare che siamo attenti alla cura dell'ambiente, alle procedure e ai trattamenti dei terreni. Cerchiamo sempre di esaltare i profumi per avere un vino di qualità anche grazie alla preziosa collaborazione del nostro enologo, Benedetto Alessandro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA