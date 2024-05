Schifani, "grazie a governo Meloni per attenzione a Sicilia"

"Devo un ringraziamento politico al governo Meloni per l'attenzione che mostra sistematicamente non per Schifani o il governo di centrodestra ma nei confronti della Sicilia. Lo registro quotidianamente quando il confronto con i ministri e i sottosegretari del suo governo, ma anche con gli assessori della mia giunta. Siamo una coalizione compatta, la nostra è una sfida importante quella di governare". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo alla firma dell'accordo del Fondo di sviluppo e coesione da 6,8 miliardi, alla presenza della premier Giorgia Meloni, del ministro del Sud e della coesione Raffaele Fitto, del ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci.



