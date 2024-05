Meloni, non disperdere un euro dei Fondi di coesione e sviluppo

"È un fatto di responsabilità fare in modo che in una nazione come l'Italia risorse così preziose non vadano disperse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana, al teatro Massimo di Palermo, ripercorrendo la riforma dei Fondi di sviluppo e coesione.

"Dopo un confronto sulla vecchia e la nuova programmazione, abbiamo dato vita al decreto Sud che riorganizza i fondi di coesione e istituisce gli Accordi di coesione: finanziamo progetti proposti dalla Regione e condivisi dallo Stato nazionale. C'è la volontà di mettere in sinergia il lavoro di una Regione con quello delle altre, così l'impatto sul singolo territorio è maggiore - ha aggiunto -. Abbiamo inserito anche i poteri sostitutivi, perché nessun euro di queste risorse deve andare disperso. È successo in passato e non deve più succedere".



