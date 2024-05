Incendio: ancora fiamme a Sciacca

Neanche 24 ore dopo le fiamme divampate ieri in contrada Cutrone, un altro incendio si è propagato nel pomeriggio a Sciacca (Agrigento), in contrada Cava di Lauro, zona situata nella periferia est del territorio comunale, sul promontorio che delimita il monte San Calogero (dove insiste anche 'un'area boschiva), a pochi metri dalla strada statale 115 Trapani-Agrigento.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo sta operando anche un elicottero antincendio della Protezione civile, che si rifornisce di acqua dal vicino litorale. La zona è abitata, ma al momento non è stato necessario procedere ad alcuna evacuazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA