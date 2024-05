Un palo dell'illuminazione è caduto in via Perpignano a Palermo. E' finito contro un'autovettura parcheggiata danneggiandola. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e i tecnici comunali. Il traffico nella zona è rimasto bloccato in attesa di liberare la strada.



