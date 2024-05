Palermo, trovato morto in auto il marito dell'eurodeputata Donato

Trovato morto in auto a Palermo il marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

La vittima, Angelo Onorato, era un architetto titolare di un negozio di arredamenti. E' stato trovato morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa.

L'imprenditore aveva una fascetta di plastica che gli stringeva il collo. La moglie non aveva sue notizie dalle 11. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa fosse il luogo scelto per parlare.





