Stupro di gruppo, legali tornano a chiedere esame della vittima

Dopo il no ricevuto dal gip, i legali dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne violentata un anno fa a Palermo, tornano a chiedere l'esame in aula della vittima. L'istanza è stata posta al tribunale davanti al quale il caso è arrivato dopo la rinuncia all'abbreviato fatta dai difensori proprio in ragione del no del giudice alle loro richieste istruttorie, tra le quali c'era l'interrogatorio della giovane. La legge consente di reiterare le richieste al collegio ed eventualmente accedere al rito semplificato. Sia la procura che Carla Garofalo, avvocato della vittima, si sono opposti alle richieste dei legali dei giovani indagati per lo stupro di gruppo. Il tribunale si è riservato la decisione e ha rinviato il processo al 10 giugno.



