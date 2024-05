"Oggi ho scritto all'amministrazione di Palazzo dei Normanni per comunicare che rinuncio all'auto blu. Non lo faccio perché c'è una indagine in corso nei miei confronti, ma perché mi rendo conto che non mi serve". Così l'ex presidente dell'Ars e deputato regionale, Gianfranco Miccichè, parlando con l'ANSA.



