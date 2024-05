A Palermo Una marina di libri, il tema è 'Oltre i confini'

È stata presentata oggi, la 15esima edizione di Una marina di libri, che si svolgerà a Palermo dal 6 al 9 giugno al Parco Villa Filippina, organizzata dall'associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi. Con il patrocinio di Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Sicilia, Università degli Studi di Palermo e Aie - Associazione italiana editori.

Al timone del festival dell'editoria indipendente, ideato da Maria Giambruno e che ha per tema "Oltre i confini", ci sarà per il quarto anno consecutivo il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. "Un festival di libri - spiega Savatteri - è per definizione un territorio di confini violati e incerti: si incrociano letteratura, giornalismo, musica, cinema, libri per adulti, per giovani, per ragazzi. Libri senza confini di sesso, genere, religione, ideologie perché le idee, come le parole e i pensieri, non si fermano agli steccati. Oggi più che mai, in un tempo segnato da muri e valichi, occorre tornare a praticare gli sconfinamenti per abbattere i conformismi e le barriere. Una marina di libri 2024 è l'occasione per ricordare che Palermo e la Sicilia sono e saranno sempre terra di incroci, di contaminazione, di incontro e di confronto. Il mare non è barriera per chi conosce il linguaggio del pensiero perché, come si dice in Sicilia "chi ha lingua passa il mare".

Un programma ricco di novità e di ospiti: 80 gli editori indipendenti, 8 i palchi dedicati alle presentazioni, ai dibattiti, agli spettacoli, ai reading, alla musica, alla cultura, al teatro e alle arti visive per un totale di oltre 400 appuntamenti.

Tanti gli ospiti di rilievo: dallo scrittore Petros Markaris, che incontrerà il pubblico per parlare, insieme al produttore Carlo Degli Esposti (Palomar) e a Valentina Alferj, agente letterario e collaboratrice di Andrea Camilleri, di libri e fiction televisive, a Daria Bignardi che dal 2020 va in onda su Radio Capital con L'ora Daria, l'appuntamento mattutino su libri e interviste, a Vinicio Marchioni, volto noto di cinema, teatro e tv, che esordisce con il romanzo Tre notti. E poi Filippo Ceccarelli, giornalista di Repubblica, che racconta con intelligenza e ironia la straordinaria storia di vita e di potere di Silvio Berlusconi; Adriano Sofri, con un diario sulla guerra in Cecenia da lui vissuta e documentata; Giorgio Fontana, con la sua indagine sulle opere e sulla vita di Kafka; Calogero Ferrara e Francesco Petruzzella con L'armata del diavolo (Navarra Editore) testo sugli omicidi di mafia.

E ancora il regista Davide Ferrario con il suo documentario su Umberto Eco, ed Ester Pantano, attrice e cantante, che interpreta ne Le Rose. Parole e musica, pezzi della tradizione popolare dedicati a Rosa Balistreri e a Santa Rosalia, in omaggio al 400esimo del Festino.

Per la sezione "Le scrittrici e gli scrittori che ci mancano" l'omaggio va a Irène Némirovsky con la lettura da Suite francese di Anna Bonaiuto (all'interno del progetto Flm Ad alta voce finanziato dal Cepell) e Franz Kafka ricordato da Giorgio Fontana e Adriano Sofri.

Le serate di Una marina di libri si concluderanno con un programma musicale curato dal Parco Villa Filippina.



