Falcone: Our Voice, rappresentiamo le vittime della repressione

"Vogliamo rappresentare i ragazzi che come noi sono stati vittime negli ultimi tempi di repressione. Ogni volta la premier si è schierata con le forze dell'ordine. Anche quando ci sono stati abusi di potere contro i manifestanti è rimasta in silenzio". Sono le parole dei giovani di 'Our Voice' che hanno organizzato a Palermo il corteo dalla facoltà di Giurisprudenza e diretto in via Notarbartolo davanti l'albero Falcone con la partecipazione di sindacati, associazioni e movimenti studenteschi, in occasione del 32/mo anniversario della strage di Capaci. "Denunciamo oggi anche la repressione avvenuta lo scorso anno ai nostri danni - aggiungono - quando il nostro corteo pacifico e autorizzato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci è stato bloccato lungo il percorso per volontà, secondo quanto abbiamo letto in un articolo di giornale, della Fondazione Falcone e del sindaco Lagalla. Un fatto mai smentito dai diretti interessati''.





