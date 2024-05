Falcone: Melillo, libertà e diritti vanno conservati con cura

"Voi avete il dovere di essere consapevoli che ciò che vi è stato dato non è stato dato per sempre. Democrazia, libertà e diritti sono beni che si perdono se non vengono conservati con cura e attenzione. Questo giorno è importante anche perché, ancora oggi, vaste aree del pianeta sono in mano al narcotraffico e alla corruzione contro cui aveva lottato Giovanni Falcone. Per questo abbiamo oggi a Palermo alcuni rappresentanti della magistratura del Sudamerica che combattono organizzazioni straordinariamente pericolose". Lo ha detto Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, che è intervenuto, in piazza della Memoria a Palermo, davanti a migliaia di ragazze e ragazzi, alla manifestazione organizzata dalla Rete delle scuole per la cultura antimafia, dall'Associazione nazionale magistrati e dall'Ordine degli avvocati nel giorno del ricordo delle vittime della strage di Capaci. "La mafia voleva abbattere la giustizia, la libertà e la democrazia, ma non c'è riuscita anche grazie al sacrificio di donne e uomini valorosi. Il 23 maggio del 1992 ha cambiato il nostro Paese, ma non come voleva Cosa Nostra", ha detto Dario Greco, presidente dell'Ordine degli avvocati. Tra i presenti, c'erano anche la procuratrice generale Lia Sava, il presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini, il presidente della Corte d'appello Matteo Frasca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA