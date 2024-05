Falcone: corteo a Palermo, 'no mafia no guerra'

Scritte "no mafia, no guerra" negli striscioni del corteo per l'anniversario della strage di Capaci che, organizzato da 'Our voice' e dalla Cgil Palermo, si è radunato nel primo pomeriggio davanti alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo.

Il corteo raggiungerà l'albero Falcone dove, alle 17.58, ora dell'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti di scorta, si terrà il ricordo delle vittime a 32 anni dalla strage di Capaci.

"Presidente Meloni - si legge in un altro manifesto - i vostri manganelli non garantiscono ordine pubblico ma sono abusi di potere". Dietro c'e seduta su una sedia una ragazza travestita da premier Meloni con la giacca che le copre il volto e 4 ragazzi travestiti da poliziotti in tenuta antisommossa che rengono in mano finti manganelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA