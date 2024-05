Nel Nisseno un incendio lambisce le abitazioni

Un incendio nel pomeriggio è divampato in contrada Stagnone, a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e abeti, pini, palme e ulivi sono andati in fumo. Distrutto anche un campo di grano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta con una squadra e due autobotti. A prendere parte alle operazioni anche gli uomini della forestale e volontari. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di un elicottero visto che la zona interessata era in un vallone e quindi difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco sono state messe in sicurezza alcune abitazioni e i loro residenti.



