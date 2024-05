Evento a sostegno donne per i 40 anni di Marisa Leo

Marisa Leo con in mano un calice di vino, tra le botti. Il suo mondo, il suo lavoro, la sua passione. E' la foto che la signora Antonina Cammarata, mamma della giovane 39 enne di Salemi, uccisa a settembre dall'ex compagno, ha scelto per celebrare i 40 anni di Marisa. Intelligente, colta, solare appassionata della vita e della sua professione, Donna del Vino Sicilia, tra le promotrici del progetto on the road "DxD : calici di vita" delle Donne del Vino Sicilia. Per sostenere le associazioni impegnate nella rinascita delle donne, venerdì 24 maggio a Marsala, alle 18,00 al Complesso Monumentale San Pietro, l' associazione Marisa Leo Aps, celebrerà con un' esperienza "interattiva" sui temi della consapevolezza, il compleanno di Marisa.

"Siamo felici di essere riusciti ad organizzare questo incontro - dice la signora Cammarata, presidente dell'associazione - per portare avanti l'opera di consapevolezza sull'utilizzo del linguaggio per cui Marisa si è tanto spesa. Brindiamo con i calici pieni di vino e di sorrisi rivolti verso il cielo. Marisa è luce e lo sarà sempre".

"Aspire to inspire", il leit motivi dell'associazione Marisa Leo Aps, è anche il titolo del convegno, in collaborazione con Palma Vitae e le Donne del Vino Sicilia per far conoscere il messaggio e la lotta "gentile" di Marisa Leo, in cui interverranno, dopo i saluti istituzionali: Giusy Agueli, presidente associazione Palma Vitae, Roberta Urso, delegata Sicilia Donne del vino e Samantha Di Laura, vicepresidente di Marisa Leo Aps.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA