Colosimo, 'la strage di Capaci ha segnato storia dell'Italia'

"La strage di Capaci ha segnato la storia dell'Italia, certamente in negativo, ma anche in positivo perché la rivoluzione civile e culturale che affiancò la repressione dello Stato portò un colpo durissimo a Cosa nostra, che ne risente ancora oggi. E' evidente che quello che in questo momento manca è soprattutto quell'attenzione e quella risposta dalla popolazione con la stessa forza. La criminalità organizzata ha cambiato volto, ma rimane un problema per la nostra nazione". Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare Antimafia a margine di un incontro al Palazzo di Giustizia di Catania per la firma del protocollo distrettuale di attuazione dell'articolo 7 del decreto Caivano alla presenza, tra gli altri, del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA