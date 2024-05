Canottaggio, un palermitano alle olimpiadi di Parigi

Un palermitano da ieri entra di diritto nella storia del canottaggio siciliano. Emanuele Gaetani Liseo, 27 anni, di Piana degli Albanesi (Palermo), da sempre tesserato con il Telimar, ha conquistato a Lucerna, in Svizzera, in occasione della 'Final Olympic Qualification Regatta' il passaporto per le Olimpiadi di Parigi 2024 con l'equipaggio dell'otto con. Una vittoria al fotofinish perché gli azzurri per un solo centesimo hanno beffato il Canada piazzandosi al secondo posto alle spalle degli Usa. Una vittoria che vale 15 anni di grandi sacrifici.

"Una olimpiade è il sogno di ogni bambino che fa sport, ma chi si aspettava mai di riuscirci? - dice Emanuele, diverse volte campione italiane nel quattro senza, con partecipazioni ai mondiali under 23 -. Ho cominciato nel mio lago, mentre frequentavo la seconda media a 12 anni, come tutti i bambini giocavo a calcio e poi dopo i compiti stavamo in giro in paese".

Il canottaggio arriva per caso grazie ad una selezione nell'ambito di un corso di avviamento organizzato dal Telimar a Piana degli Albanesi, con l'amministrazione comunale, per promuovere lo sport nel territorio e per reperire giovani da inserire in prospettiva nelle squadre. "Ho cominciato nel mio lago - racconta Emanuele - poi visto che andavo abbastanza bene mi sono dovuto spostare a Palermo". Allenamenti durissimi, con sveglia alle 5 per essere in barca alle 6 e al termine della scuola tre volte a settimana di nuovo allenamenti dopo la scuola. "L'allenamento delle 6 era un appuntamento fisso - spiega Emanuele, che si è diplomato al liceo scientifico sportivo 'Alessandro Volta' e che da un anno fa parte del gruppo sportivo della Marina Militare -. Sono felice, sono stato ripagato dei tanti sacrifici fatti in questi anni. Per me non esistono festività, nottate del sabato e domenica sera con gli amici. Ho dovuto sacrificare tanto tempo agli affetti, per questo oggi ringrazio i miei genitori Salvatore e Giorgia che mi sono stati sempre vicini, in particolare mio papà che non si è mai perso in questi anni una sola gara. Un grazie speciale alla mia compagna Valentina che mi è stata sempre accanto. Ma devo dire grazie al tecnico Marco Costantino, che per me non è stato e non è un allenatore, ma un secondo padre, che ha creduto in me più di quanto io credessi in me stesso".

Per un anno non arrivavano risultati e Marco aveva deciso di smettere. "Durante il Covid, Marco mi ha spinto a ricominciare e ho iniziato a seguire una tabella di allenamenti da fare in casa. E tutto è ripartito da là. Sono stato convocato per la prima volta nella squadra azzurra olimpica, dopo nel 2022 il bronzo europeo nella specialità dell'otto con".

Un cammino faticoso giunto ieri con la qualificazione ai giochi olimpici di Parigi. "Questo pass olimpico - dice Marcello Giliberti, presidente Telimar - ha per noi un significato particolare. Emanuele è il primo atleta interamente forgiato da noi. Dopo un costante durissimo lavoro, cui si è sottoposto, sostenuto dal nostro club che ha creduto sempre in lui, ha raggiunto uno straordinario obiettivo. E' un ragazzo determinato, sereno, trainante, è sempre stato seguito da Marco Costantini, che lo ha fatto crescere fisicamente, mentalmente e tecnicamente".

In serata al Telimar Emanuele sarà festeggiato dal suo club con il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta, all'assessore allo sport del comune di Palermo Alessandro Anello, il consigliere nazionale della federazione canottaggio Andrea Vitale ed con il presidente regionale della Francesco Modica.



