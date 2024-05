A Selinunte musica e voci per le vittime di mafia

Alla seconda edizione di 'A nome loro' al Parco archeologico di Selinunte, non ci sarà solo la musica ma anche le voci dei familiari delle vittime di mafia. L'iniziativa è nata da un'idea di Sade Mangiaracina all'indomani dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro il 16 gennaio 2023.

Tra gli artisti che suoneranno sul palco a Selinunte anche Antonio Montinaro (figlio dell'agente Antonio, morto nella strage di Capaci), Rosamaria Vento (figlia di Vincenzo, ucciso per caso a Castelvetrano il 28 aprile 1984) ed Emilia Catalano (nipote di Agostino, l'agente ucciso nella strage di via D'Amelio).

"Si respira un'aria diversa e l'evento di Selinunte è il segnale importante del cambiamento culturale di un territorio", ha detto Giovanni Montinaro alla vigilia dell'anniversario della strage in cui è morto il papà. Tra le testimonianze sul palco ci sarà anche quella di Rosamaria Vento, figlia di Vincenzo, ucciso per sbaglio il 28 aprile 1984 a Castelvetrano.

"Sono orgogliosa che questo evento si svolga sul mio territorio - ha detto Vento - dal 16 gennaio dello scorso anno è iniziato un nuovo corso di rinascita. Quando ho saputo la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro ho gioito, ma allo stesso tempo ho provato tanta amarezza per il lungo tempo impiegato per il suo arresto".

Stamattina a Palermo c'erano la direttrice artistica Sade Mangiaracina, Giuseppe Anastasi, Simona Molinari e Nicola Catania in rappresentanza della Regione Siciliana che ha finanziato l'evento.

Il lungo pomeriggio di musica e voci per le vittime di mafia inizierà alle 15. Già sono stati assegnati 10.000 biglietti gratuiti per l'accesso al parco dove sono previste anche aree food e drink. L'evento sarà trasmesso in diretta sull'homepage del sito web dell'ANSA, media partner. A presentarlo saranno Francesca Barra, Gino Castaldi e Stefania Renda.

Lunghissima la lista di artisti: Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Raiz, Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Arisa, Simona Molinari che si esibirà anche insieme al Coro Do Re Mi dei bambini della scuola 'Giuseppe Di Matteo' di Castelvetrano, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Anna Castiglia, Davide Shorty, Modena City Ramblers, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Angelo Sicurella, Bonnot, Giuseppe Anastasi, Silvia Mezzanotte, Mario Lavezzi, Martina Cirri, Cico Messina, Gli Asteroidi, Revolution Girl, Ermes Russo, I Musicanti, Senia, Gli Ottoni Animati, I Brugnano e il Coro Sinfonico Siciliano.



