Report, 'a Palermo in movimento un milione di veicoli al giorno'

"Giornalmente a Palermo circola una media di un milione di veicoli al giorno, con un calo del 20% il sabato e del 35% circa la domenica". Sono dati che emergono dal report che Sicindustria Palermo ha presentato oggi alla alla Camera di commercio di Palermo ed Enna nel convegno sulla mobilità del futuro.

L'arteria più trafficata - secondo lo studio - è viale della Regione Siciliana, ogni anno attraversata per intero da più di 55 milioni mezzi, in media 150 mila al giorno, di cui l'88% per il trasporto di lavoratori/studenti pendolari, il 5% relativo a mezzi pesanti o medi per trasporto merci che sfruttano la Circonvallazione per collegamento tra le due autostrade, il 7/8% legato a mezzi (camion, furgoni) per trasporto merci dentro la città.

"Mentre il mondo studia continuamente soluzioni alternative alla mobilità tradizionale - dai veicoli a guida autonoma ai droni per la consegna dei pacchi - Palermo resta ancorata a un sistema di trasporti e di infrastrutture ormai obsoleto e incapace di reggere il peso del traffico quotidiano. Eppure - dice il professore Tullio Giuffrè, docente di strade, ferrovie e aeroporti al dipartimento di ingegneria e architettura dell'UniKore di Enna - esistono almeno tre progetti, finanziabili e appaltabili secondo il nuovo codice degli appalti, che in pochi anni potrebbero cambiare radicalmente la mobilità e l'impatto del traffico sulla quotidianità. Mi riferisco ad esempio alla pedemontana, al tunnel subportuale ovest che da piazza Giachery collega a viale Francia e al bypass alternativo alle coppie di gallerie stradali tra Isola delle Femmine e Capaci, che limiterebbe l'impatto in quell'area di tutti i mezzi che quotidianamente si riversano sulla A29 per raggiungere l'area industriale di Carini e l'aeroporto Falcone e Borsellino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA