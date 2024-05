Nel liceo di Corleone la mostra ANSA su Falcone e Borsellino

La mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" è stata inaugurata stamane nella sede centrale del Liceo 'Don Giovanni Colletto' di Corleone, dove resterà esposta in modo permanente. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, la preside dell'istituto Elisa Inglima e il capo della redazione siciliana dell'Ansa Francesco Nuccio, che hanno sottolineato la valenza fortemente simbolica dell'iniziativa in una realtà come quella di Corleone che vuole riscattarsi da un passato in cui troppe volte è stata accomunata alla mafia. La cerimonia è stata accompagnata dall'esecuzione dell'Inno nazionale e di brani musicali da parte di alcuni studenti del Liceo.

La mostra, donata al liceo dal comune di Corleone, è stata realizzata dall'ANSA per onorare la memoria dei due magistrati e di tutti gli uomini caduti sul fronte del contrasto alla mafia.

Attraverso le foto dell'archivio storico dell'agenzia, la mostra racconta la vita e il percorso umano e professionale di Falcone e Borsellino. Alcune delle foto, donate direttamente dalle famiglie dei due magistrati, li restituiscono nella loro dimensione più intima e privata. La mostra documenta anche la forte presa di coscienza della società civile e la reazione dello Stato a seguito delle stragi, con l'arresto dei principali boss mafiosi. Il percorso fotografico con la forza delle immagini ricostruisce così la vicenda dei due magistrati divenuti simbolo ed icona internazionale della lotta alla mafia e rievoca un pezzo di cronaca della Sicilia con i suoi protagonisti, con gli scenari, gli eventi e le atmosfere che lo hanno caratterizzato.

La mostra, che resterà esposta negli spazi comuni del primo piano dell'istituto e quindi sarà perennemente fruibile anche dagli studenti di altre scuole in visita a Corleone, rientra nell'alveo delle iniziative portate avanti dal liceo "Don G.

Colletto" per promuovere attraverso la memoria e la conoscenza la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.



