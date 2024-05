A Londra la presentazione del 400° Festino di Santa Rosalia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha presentato il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia all'Istituto Italiano di Cultura di Londra, alla presenza del direttore Francesco Bongarrà e del Country Manager Enit in Uk, Flavio Zappacosta.

"Ringrazio il direttore Bongarrà per la splendida accoglienza. Questa per noi - ha dichiarato il primo cittadino - rappresenta un'altra importante tappa del percorso di promozione dell'anno rosaliano che animerà Palermo sino al 2025 valorizzando il patrimonio culturale e artistico della nostra città e del territorio metropolitano con un ricco programma di eventi". E ancora: "Palermo sta vivendo un periodo di rinascita e di trasformazione grazie alla quale sta costruendo una nuova identità metropolitana, connettendo tradizione e innovazione, arte e intrattenimento".

Lagalla ha sottolineato che questa edizione sarà una grande opportunità di rilancio turistico e avrà anche la firma di un direttore artistico di fama internazionale come Marco Balich.





