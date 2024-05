Esposizione canina a Palermo, vince Siberian husky

Si chiama "Trinacria's Gold Medallion", è un Siberian husky di tre anni e mezzo proveniente dal Canada di proprietà di Dominique Firetto, il vincitore della terza edizione del "Sicilia Winner", la competizione canina che ha visto in gara i migliori esemplari che si sono sfidati durante la 19esima esposizione nazionale di Caltanissetta di ieri e la 71esima esposizione internazionale di Palermo che si è tenuta oggi. Entrambe le manifestazioni si sono svolte nella struttura equestre del Parco della Favorita, a Palermo, e sono state organizzate dal Kennel Club di Palermo in collaborazione con il Gruppo cinofilo di Caltanissetta.

Il cane secondo classificato è "Uvamora's Campanita", Bassotto a pelo duro di proprietà di Francesca Borroni.

"Anche quest'anno abbiamo organizzato un evento di livello internazionale che ha visto la presenza di giudici italiani e provenienti da diversi paesi europei - dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club - nelle due giornate abbiamo avuto oltre 1.000 cani iscritti di circa 120 razze, e quest'anno per la prima volta abbiamo ospitato la dimostrazione dei cani dei Nuclei cinofili delle Forze dell'ordine e di Pubblico soccorso.

Ringrazio quanti, anche sotto la pioggia, hanno lavorato con passione ed impegno per la riuscita di questo evento che ha permesso a proprietari ed allevatori di partecipare con i loro cani, ed al pubblico di curiosi ed appassionati di conoscere ed apprezzare le qualità delle tante razze presenti".

Le manifestazioni sono state organizzate grazie alla collaborazione del Comune di Palermo che ha concesso l'area ed il patrocinio gratuito, alle Forze dell'Ordine che sono intervenute con le loro unità cinofile, al Nucleo Ippomontato della Polizia Municipale di Palermo, e grazie al contributo di "Farmina Italia Pet Food".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA