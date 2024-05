Mostra ANSA su Falcone e Borsellino donata a liceo Corleone

La mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" verrà inaugurata Lunedì 20 maggio nella sede centrale dell'I.I.S.S. "Don Giovanni Colletto" di Corleone, alla presenza dei magistrati Giuseppe Ayala e Leonardo Agueci, del responsabile Ansa Sicilia Franco Nuccio e del sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi.

I 23 pannelli, donati al liceo dal comune di Corleone, sono stati realizzati dall'agenzia giornalistica ANSA per onorare la memoria dei due magistrati e di tutti gli uomini caduti sul fronte del contrasto alla mafia. Attraverso le foto dell'archivio storico dell'agenzia, la mostra racconta la vita e il percorso umano e professionale di Falcone e Borsellino.

Alcune delle foto, donate direttamente dalle famiglie dei due magistrati, li restituiscono nella loro dimensione più intima e privata. I due magistrati, come testimoniano le immagini, sono stati accomunati da un percorso di vita parallelo: dalla nascita e dall'infanzia vissuta in un quartiere popolare di Palermo, agli studi e all'ingresso in magistratura, dalla costituzione del pool antimafia, al maxiprocesso, alle stragi di Capaci e di via D'Amelio del 1992, in cui a distanza di pochi giorni, persero la vita assieme alla giudice Francesca Morvillo e alle donne e agli uomini delle scorte che li accompagnavano. La mostra documenta anche la forte presa di coscienza della società civile e la reazione dello Stato a seguito delle stragi, con l'arresto dei principali boss mafiosi.

Il percorso fotografico con la forza delle immagini ricostruisce la vicenda dei due magistrati divenuti simbolo ed icona internazionale della lotta alla mafia e rievoca un pezzo di cronaca della Sicilia con i suoi protagonisti, con gli scenari, gli eventi e le atmosfere che lo hanno caratterizzato.

La mostra, che resterà esposta negli spazi comuni del primo piano dell'istituto e quindi sarà perennemente fruibile dagli studenti, rientra nell'alveo delle iniziative portate avanti dal liceo "Don G. Colletto" di Corleone per promuovere attraverso la memoria e la conoscenza la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA