Ex Blutec Termini Imerese, gruppo escluso deposita ricorso Tar

E' stato depositato ieri al Tar del Lazio, e protocollato, il ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di assegnazione della gara di cessione dell'ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia holding. A presentarlo è stato l'avvocato Anna Ferraris per conto della cordata Sciara Holding Ltd e Smart City group Scrl, la cui offerta non era stata ritenuta congrua dai commissari straordinari che hanno valutato le proposte per l'acquisizione dello stabilimento.



