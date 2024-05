Tutto esaurito al Teatro di Siracusa per la prima di Fedra

Debutto con il tutto esaurito stasera per Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide per la regia di Paul Curran al teatro greco di Siracusa. Il botteghino fa registrare 4650 presenze, un vero record per l'antica cavea. Tantissimi gli studenti che hanno assistito alla tragedia nella traduzione di Nicola Crocetti, secondo spettacolo della 59esima stagione della Fondazione Inda.

L'antica storia di Fedra risuona oggi con sorprendente attualità mettendo in luce le preoccupazioni contemporanee sulla salute mentale, le ossessioni malsane e i loro esiti pericolosi.

Domani, domenica 12, alle 9, l'inaugurazione della XXVIII edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide con oltre 2 mila studenti che arriveranno da tutta Europa per esibirsi fino al 4 giugno sul palco del Teatro di Akrai.



