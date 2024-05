Caltaqua sospende erogazione idrica in alcune zone di Gela

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato stamane di aver interrotto la fornitura ai serbatoi di Montelungo e Caposoprano nel territorio del comune di Gela.

Per effetto di questa decisione Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non ha potuto garantire la programmata distribuzione alle utenze delle zone: Caposoprano alto e basso; San Giacomo alto e basso; Fondo Jozza; Scavone alto e basso; Marchitello. Nessuna variazione alla programmata distribuzione nelle altre zone.

Caltaqua fornirà ogni altro utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.



