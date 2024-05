Aeroporto Catania,festa per 100 anni con francobollo e libro

11 maggio 1924. Una data che ha segnato la storia dell'aeroporto di Catania e che oggi, dopo 100 anni, rappresenta una tappa storica per lo sviluppo economico di tutta la regione. Un'occasione importante che questa mattina Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha celebrato insieme alle istituzioni locali, ai rappresentanti del settore, agli stakeholder e ai cittadini.

Il presidente di Enac, ha ricordato come "questa storica base logistica, favorita dal processo di privatizzazione e liberalizzazione del trasporto aereo, è già oggi proiettata verso il futuro e predisposta a un crescente volume di traffico" con interventi che "consolideranno la sua vocazione di polo strategico nel cuore del Mediterraneo".

"Questo anniversario - ha detto l'ad di Sac, Nico Torrisi - rappresenta una grande occasione che conferma ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo e la crescita economica della Sicilia. Proprio ieri si è concluso l'iter burocratico per la demolizione del Terminal Morandi e abbiamo già pronto il progetto di ricostruzione, il segno di una nuova fase per l'aeroporto di Catania".

"Lo scalo di Fontanarossa -ha osservato il sindaco Enrico Trantino - è un vero e proprio motore di sviluppo per la nostra Regione. Questo centenario è un'occasione per celebrare il passato, ma è anche un trampolino di lancio verso un futuro in cui saremo ancora più connesse al mondo".

"La nostra sfida, come Sac - ha sottolineato la presidente Giovanna Candurra - è quella di continuare a lavorare indefessamente per aumentare i servizi ai passeggeri e per rendere sempre più appagante e confortevole l'esperienza di viaggio".

In occasione del centenario, Sac ha fatto realizzare un francobollo commemorativo, simbolo che cattura l'essenza tecnica e funzionale dell'aeroporto ed evoca le emozioni dei viaggiatori. E per ricordare l'inizio delle attività di volo civile all'aeroporto di Catania, Sac ha realizzato, insieme alla casa editrice Maimone, "In volo da Catania.Oltre un secolo di storia", un libro di contributi di storici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni e arricchito da un'ampia galleria di foto storiche e contemporanee. Un viaggio nella storia aeroportuale che si intreccia con la crescita della città e della Sicilia.



