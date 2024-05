Preside di Sciacca, controlli antidroga? Scuola è legalità

"La legalità è il centro del nostro piano dell'offerta formativa, ecco perché sono stata io stessa a chiedere alla polizia di Stato di intervenire". Lo dice Daniela Rizzuto, dirigente scolastica del "Don Michele Arena", la scuola di Sciacca interessata da un controllo degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e delle unità cinofile. Controllo culminato con il rinvenimento, abbandonate a terra o nascoste in alcuni locali dell'istituto, di ventitré dosi tra hashish e marijuana confezionate e verosimilmente pronte per essere spacciate.

Agenti che hanno ritrovato anche, all'interno dello zaino di uno studente, segnalato alla prefettura, altre due dosi.

"La maggioranza dei nostri studenti naturalmente non fa uso di stupefacenti, ed è doveroso tutelari - , aggiunge Rizzuto - Sappiamo che c'è una realtà difficile tra i ragazzi, ma la scuola è un presidio di legalità, e dobbiamo dare l'esempio".

La dirigente scolastica si appella alle famiglie: "Controllate i vostri figli, c'è sempre un segnale di insoddisfazione che, se colto in tempo, può aiutarli".



