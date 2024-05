Nuovo modello di sviluppo per i Borghi tra turismo e cultura

Un ponte tra cultura e sviluppo nei territori europei, partendo da Sicilia e Calabria. Si è svolta ieri a Roma la presentazione del "New European Bauhaus" e del modello di sviluppo turistico dei borghi culturali nel ciclo di programmazione 2021-2027. L'iniziativa, promossa dalla Commissione europea, ha riunito una vasta gamma di attori, tra cui numerosi sindaci del messinese, per discutere di una visione innovativa che fonde la celebre eredità della scuola tedesca del Bauhaus con gli obiettivi ambiziosi del Green Deal. Il cuore di questa iniziativa è la progettazione urbana. I territori sono visti come i veri protagonisti di questo progetto dell'Unione Europea, spingendo comunità locali, comuni, enti e imprese a collaborare per sviluppare processi di rigenerazione dei luoghi.

L'obiettivo è creare ambienti che riflettano i valori della sostenibilità ambientale, dell'estetica, dell'inclusione sociale, della bellezza, della cultura e dell'arte.

All'evento, che si è svolto nella sede della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, sono intervenuti il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, l'assessore alle Autonomie e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana Andrea Messina e molti altri rappresentanti istituzionali e locali. Il convegno ha anche visto la partecipazione di esperti internazionali di architettura, design, sostenibilità ambientale ed economia, che hanno selezionato 34 comuni siciliani e 8 comuni calabresi per diventare laboratori di idee e di azioni concrete. Tra i promotori dell'iniziativa la Quater srl di Capo d'Orlando, con sede operativa anche a Roma; a fare gli onori di casa insieme a Carlotta Previti, esperta in programmazione e politiche di coesione territoriale, anche Piero Ridolfo. "Il "New European Bauhaus" - è stato sottolineato nel corso del convegno - rappresenta una nuova frontiera per l'Europa, un'opportunità per i territori di reinventarsi e di riaffermare la propria identità attraverso progetti innovativi e ambiziosi e il coinvolgimento delle comunità locali".



