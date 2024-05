"L'era dei segni", preistoria parole raccontate da Marrone

Che cos'è il semiocene? È l'era dei segni, quella in cui tutti viviamo, ma alla quale nessuno prima d'ora aveva dato un nome. Il semiocene è la preistoria delle parole, il presente della lingua, la prefigurazione dei mondi a venire. È la foresta in cui ogni gesto genera una soggettività e il suo cosmo, è il labirinto in cui ogni vita erra e si ritrova, dove ogni forma sfuma e si ibrida. Scimmioni e cuochi, filosofi e selvaggi, umani con forme animali e piante con capacità razionali. In questa enciclopedia delle vite terrestri, programmaticamente incompleta, Marrone si avventura nelle giungle e nelle caverne inesplorate della significazione in cerca di chi siamo e di come ci raccontiamo. Il libro "Nel semicocene", edizioni Luiss, scritto da Gianfranco Marrone, saggista che lavora sui linguaggi e i discorsi della contemporaneità, professore di Semiotica all'Università di Palermo, sarà presentato domani alle ore 18 alla libreria Modusvivendi a Palermo. Dialogheranno con l'autore Alice Giannitrapani e Matteo Meschiari



