Congresso Psc, Cannariato segretario sindacato carabinieri

Riccardo Cannariato è stato eletto segretario generale in Sicilia di Psc, il sindacato dei carabinieri; Vincenzo Tarantino è il vicario, Luca Passacantilli il segretario aggiunto. L'elezione è avvenuta nel corso del primo congresso regionale di Pianeta sindacale carabinieri (Psc), che si è svolto a Palermo.

"Pianeta sindacale si pone come punto di riferimento per tutti i carabinieri della Sicilia per un'azione volta a migliorare le condizioni di lavoro e permettere di offrire un servizio sempre migliore a vantaggio di questa bellissima comunità siciliana", ha detto il neo segretario Cannariato.

Intervenendo al congresso, il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, Luciano Magrini, ha sottolineato come "lavorando insieme possiamo dare le migliori risposte ai cittadini e che tale obiettivo si raggiunge solo operando in un clima di serenità che possiamo garantire con l'unione delle nostre capacità".

"Lavorando con questo impegno - ha proseguito Magrini - grazie alla condivisione di valori e di ideali, sono certo che il risultato sarà raggiunto".

Presente anche il segretario generale nazionale di Psc, Vincenzo Romeo: "In soli due anni abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato all'attenzione nazionale e ci ha permesso di far sentire la voce del singolo carabiniere in ogni contesto".

"Ci attendono sfide importanti - ha affermato Romeo - tra le quali la risoluzione della carenza organica e il rinnovo del quadro contrattuale in atto e auspichiamo un confronto franco, aperto e costruttivo con il governo per permettere a tutti i carabinieri di operare al meglio delle loro possibilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA