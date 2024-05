Studenti accampati anche a Palermo, 'stop genocidio Palestina'

Le tende per manifestare solidarietà alla Palestina sono state piantate anche nel campus dell'università di Palermo. Nel capoluogo ad organizzare la manifestazione sono i giovani palestinesi e il collettivo universitario Scirocco.

"Sono mesi che lavoriamo con l'università di Palermo per chiedere l'interruzione degli accordi di ricerca con le università e le aziende israeliane complici del genocidio con le aziende italiane che sostengono le politiche belliche - dicono gli studenti del Collettivo - Vogliamo prendere parte a una pagina della storia e non tirarci indietro soprattutto in seguito agli attacchi a Rafah".

Così anche a Palermo ci sono le "campade" degli studenti dopo Bologna, Napoli e Roma. L'invito da parte del collettivo è di allargare il numero di manifestanti e delle tende per sostenere la manifestazione.



