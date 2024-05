A Marsala il festival 38° Parallelo apre con Ramin Bahrami

Torna anche quest'anno "38° Parallelo - tra libri e cantine", il festival di saggistica ideato e diretto da Giuseppe Prode che animerà Marsala dal 16 al 18 maggio. "Presente Alternativo" è il tema dell'ottava edizione, che si apre alle 21 del 15 maggio con un'anteprima d'eccezione: protagonista al teatro comunale "Eliodoro Sollima", il pianista iraniano Ramin Bahrami, con "Oltre il presente: la visione di Bach": conversazione in musica tra uno dei più interessanti interpreti del compositore tedesco e il critico musicale Stefano Valanzuolo, voce di Rai Radio 3.

"Viviamo questo presente tra due guerre, una ad est e l'altra nel Mediterraneo e le implicazioni ci riguardano - dice il direttore del festival Giuseppe Prode - '38° parallelo' diventa così un patto sociale autentico nei confronti della comunità, un'azione culturale che, ai nostri paralleli, deve essere intesa come un voler continuare, come facciamo da anni, dal basso e in diretto dialogo con chi ha la curiosità di andare oltre".

Il 16 maggio, alle 10, al "Sollima", Masterclass con Ramin Bahrami e gli studenti del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani; alle 18, alle Cantine Florio, sono di scena il rettore della Luiss Andrea Prencipe e l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Sideri, autori del libro "Il Visconte Cibernetico.

Italo Calvino e il sogno dell'intelligenza artificiale".

Il 17 maggio, alle 18, alle Cantine Vite ad Ovest, sarà la volta di Stefano Allievi, dell'Università di Padova, autore del libro "Governare le migrazioni. Si deve, si può". Alle 20:30, al Parco archeologico Lilibeo, sarà proiettato il docufilm "Food for profit" alla presenza degli autori, i giornalisti Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi.

Il 18 maggio alle 10, alle Cantine Florio, si svolgerà il workshop "Attivare partecipazione, stare in rete, creare contesti culturali. La produzione culturale e il suo valore sociale", con Emiliano Paoletti, direttore a Torino del Polo del '900. Poi la presentazione del progetto editoriale "Seguirà firmacopie - festival e rassegne in Sicilia" curato da Domenico Occhipinti. Alle 19, al Parco archeologico, la conversazione condotta da Marco Marino, editor di Il Saggiatore, "La poesia come presente alternativo", con Diletta D'Angelo, Gaia Giovagnoli e Laura Pugno. Chiude la rassegna, alle 21, in piazza Purgatorio, "Terra, acqua, vino e vento: Chiacchiere da osteria sul vino agricolo contemporaneo", con Gaetano Saccoccio, Vincenzo Angileri, Natalia Simeti e Aldo Viola.

"Questo evento è un'opportunità per promuovere la conoscenza, il confronto e la riflessione su tematiche cruciali", ha affermato il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, in conferenza stampa. L'ottava edizione si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del patrocinio e contributo dell'Ars e della Regione siciliana. La rassegna aderisce anche quest'anno a "Il Maggio dei Libri 2024" e ha il supporto del Centro per il libro e la lettura, BiblioTP, del Festival Rete Letterari del Trapanese e dell'Oappc Trapani.



