Europee: Renzi a elettori dem, chi vota Pd vota Cgil-5stelle

"Faccio un appello agli elettori del Pd, qualsiasi nome scriviate sulla scheda state votando la Cgil-5stelle, non state votando il Pd, perché il partito democratico che sostiene almeno in parte il referendum sul jobs act tradisce la sua storia. Il Pd non è più la casa dei riformisti". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a Palermo.

"L'altro appello che faccio è al mondo popolare - aggiunge - Se volete candidati che al Parlamento europeo facciano la differenza contro i populisti e contro i sovranisti scegliete le persone e le nostre persone sono in grado di fare la differenza".

"L'ipotesi di inviare soldati europei in Ucraina per me è un errore. Noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per sostenere l'Ucraina, sanzioni alla Russia e invio di materiale bellico ma quello che deve fare l'Ue, e io lo dico dal 24 febbraio 2022, è un inviato speciale dell'Unione europea, che accompagni lo sforzo militare con una politica diplomatica. Oggi l'Europa non c'è", ha detto il leader di Iv. "Nel Medioriente l'Ue ha inviato Luigi Di Maio e se in uno scenario di guerra invii Di Maio è evidente che non vuoi toccare palla - ha aggiunto - E in Ucraina secondo me l'Europa dovrebbe mandare Angela Merkel, Tony Blair, Francois Hollande, cioè persone che conoscono le parti in causa e che partendo dal presupposto che l'Ucraina ha ragione cerchino di trovare una soluzione politica. Naturalmente sì all'invio delle armi e sì alle sanzioni alla Russia".



