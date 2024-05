Pugilato: Casamonica-Picardi,è match tricolore tra figli d'arte

Un match sicuramente tra i più interessanti che si possano vedere in questo momento fra due pugili italiani. E' quello, organizzato da Opi Since 1982 con il patrocinio della Fpi e dell'Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Palermo, che si svolgerà domani sul ring del Palaoreto del capoluogo siciliano per il titolo italiano dei pesi superleggeri, lasciato vacante dal campione Stefano Ramundo.

A sfidarsi saranno il romano del Quadraro Armando Casamonica, detto 'La Furia', e il napoletano di Casoria Gianluca Picardi.

E' un incontro dal pronostico difficile, anche se potrebbe essere arrivato il momento della consacrazione nazionale per il talento della Opi Since 82, appunto Casamonica. Si tratta dell'ultimo esponente, in campo pugilistico, della famiglia Casamonica che ha avuto come interpreti d'eccellenza Romolo, azzurro olimpico a Los Angeles 1984 e in due occasioni sfidante al titolo europeo dei superwelter, e Sandro, anche lui ex nazionale e sfidante al titolo mondiale Wbo dei leggeri all'epoca detenuto da Artur Grigorian. Armando Casamonica, terzo ex azzurro della famiglia, vanta un ricco curriculum dilettantistico nelle categorie giovanili, nel quale spiccano la conquista di 5 titoli nazionali (junior 2016, School 2017 e 2018, Youth 2017 e Senior 2019), del guanto d'oro 2019, e la partecipazione ai Mondiali ed Europei junior (2016) e Youth (2017 e 2018). E' allenato dal padre Luciano e da Silvano Setaro della Quadraro Gym, e ha disputato l'ultimo incontro a ottobre 2023, quando ha vinto per Kot contro Patrizio Santini per l'Ibf World Youth.

Anche Gianluca Picardi è cresciuto a pane e pugilato. Suo padre Antonio è stato campione italiano dei pesi gallo dal 1990 al 1992 e in cinque occasioni sfidante al titolo europeo.

Suo fratello maggiore Vincenzo ha invece conquistato le medaglie di bronzo nei pesi mosca all'Olimpiade di Pechino 2008 e ai Mondiali di Chicago 2007, oltre che in due Europei. Per Gianluca Picardi sarà il terzo assalto al titolo italiano: è stato sfidante per la cintura nazionale dei pesi leggeri in due occasioni, contro Fateh Benkorichi nel 2022 e Vairo Lenti nel 2021. Ne uscì con due sconfitte, ma spera che domani sia la volta buona per vincere e diventare campione italiano.



