All'Orto botanico di Palermo inaugurata mostra Rarica

Inaugurata questa mattina all' Orto Botanico di Palermo, alla presenza del rettore di Unipa Massimo Midiri, la mostra Rarica il nuovo progetto site specific dell'artista e scultore di origini siciliane Francesco Diluca, a cura di Lara Gaeta e Camilla Nacci Zanetti, pensato appositamente per rendere omaggio alla Sicilia ed al giardino storico di Palermo. La mostra, organizzata in collaborazione con Aditus, coinvolge, dal 20 aprile al 30 settembre 2024, due sedi espositive: il Castello Maniace di Ortigia a Siracusa, e l'Orto Botanico del SiMua, Sistema museale dell'Università di Palermo, che custodisce una preziosa varietà di specie vegetali e tropicali tra le più importanti in Europa. Tanto dalle creature marine quanto da quelle terrestri, Rarica ("radice" in dialetto siciliano) trae ispirazione, per parlare - attraverso oltre trenta opere in totale tra sculture, installazioni e video - di interdipendenza tra essere umano e natura, di ecosistemi, di organismi che vivono in comunità e di processi trasformativi, sempre più interessati dal crescente cambiamento climatico. Se infatti nella sede siracusana Diluca affonda come radici le sculture coralliformi, nel grande giardino palermitano, tempio storico della botanica, sono cinque le installazioni che si ispirano alla vegetazione terrestre, innestando le loro ramificazioni.



