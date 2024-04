Prende forma Magma, un museo d'arte contemporanea a Librino

L'artista e mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'arte, dopo la realizzazione della Porta delle Farfalle dona due nuove opere alla comunità del popoloso rione di Librino, a Catania, iniziando a dare forma al museo d'arte contemporanea a cielo aperto Magma. Sono due sculture di luce che restituiscono con la loro ombra la visione della bellezza: Amare e La Sognatrice, realizzate dall'artista fiorentino Fabrizio Corneli e installate, rispettivamente, nel complesso condominiale Le Ravennate e nelle case popolari di viale Bummacaro 9. Le opere saranno inaugurate il 10 maggio alle 18.30, alla presenza degli abitanti del quartiere che hanno vissuto in prima persona il processo artistico di rigenerazione. "Non è la prima volta che disegno un volto e un bacio con le ombre - ha dichiarato Corneli - sono due figure archetipiche, condivise da tutte le culture del mondo, delle immagini subconscie che l'arte ha lo scopo di tirare fuori".

"Un grande lavoro di semina per i giovani, che vuole come raccolto sempre la semina - ha sottolineato Presti - sono felice nel leggere negli occhi della comunità di Librino, e specialmente di tutte le mamme coinvolte, una nuova emozione, un forte orgoglio e un caloroso abbraccio".

"Esprimo grande soddisfazione - ha affermato Angelo Sicali, presidente dell'Iacp di Catania - per la collaborazione intrapresa con Antonio Presti e la sua Fondazione. Questi interventi di rigenerazione urbana vogliono affermare l'importanza dell'arte e della cultura come elementi identificativi di appartenenza per i nostri assegnatari".

Per l'amministratore de Le Ravennate, Leandro Maria Amato, "quest'opera porterà luce nei cuori degli abitanti, piccoli e grandi, scuotendo l'anima culturale e artistica del quartiere".





