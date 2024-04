Archeologia: Open Day a Marsala per ammirare risultati scavi

L'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato sarà presente all'Open Day organizzato per domenica 12 maggio dalla direzione del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala per consentire a tutti di vedere da vicino cosa è venuto alla luce nel corso degli scavi avviati lo scorso 22 febbraio in un tratto del fossato punico: alle spalle del castello ex carcere e in fondo all'ex gasometro. Si tratta dell'angolo del fossato nella parte più alta della città.

"L'evento - spiega una nota del Parco archeologico diretto da Anna Occhipinti - è finalizzato a illustrare i nuovi ritrovamenti provenienti dalle attività di scavo e ricerca nell'area del Fossato punico (piazza Marconi/via Amendola), che sono emersi dopo la bonifica dai rifiuti accumulatisi nel tempo e dalla vegetazione infestante, grazie al progetto di valorizzazione finanziato dal Dipartimento regionale dei Beni culturali". L'ingresso dei visitatori avverrà dall'area archeologica di vico Infermeria (contigua al fossato). I visitatori saranno divisi in gruppi e guidati dall'archeologo Marco Correra e dal suo team (Coop Archeofficina), che ha effettuato gli scavi, con la direzione scientifica di Maria Grazia Griffo, archeologa del Parco di Lilibeo.



