Schifani, 'commissariamento A19 sta funzionando bene'

"I fatti parlano da sé, da quando c'è la gestione commissariale dell'A19 parecchie decine di chilometri di autostrada Palermo-Catania sono state liberate per la fruizione totale, con una fortissima sollecitazione nei confronti dei cantieri, questo è un fatto innegabile. Ringrazio il ministro Matteo Salvini che ha avuto fiducia in me, ringrazio i due sub commissari dell'Anas e della Regione che stanno lavorando. Si è creato uno spirito di squadra e questo ha determinato evidentemente, mi dicono, una forza di competizione tra le imprese a chi finisce prima". Lo ha detto il governatore della Sicilia, nel suo ruolo di commissario straordinario per l'A19, alla cerimonia di apertura di un tratto di autostrada all'altezza della galleria Capraria tra Scillato e Caltavuturo, alla quale era presente anche l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

"E' un sistema che funziona, sono molto soddisfatto - ha aggiunto - Contiamo entro dicembre del 2026 di rendere libera tutta o quasi tutta l'autostrada Palermo-Catania, che non era mai stata oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'intervento di Anas è pari a più di 800 milioni di euro, è un intervento massiccio su tanti cantieri. Però evidentemente serviva uno stimolo col commissariamento voluto dal governo centrale e chiesto da me perché spingiamo in avanti la velocizzazione dei lavori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA